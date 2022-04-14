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İki husumetlinin arasında kaldı ne olduğunu anlamadan bıçaklandı!

Kağıthane’de bir adam kaldırımdaki tahta paleti düzeltmeye çalıştığı esnada aralarında husumet bulunan şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran adam tahta paleti alıp saldırgandan korunmaya çalıştı. Dehşet anları kameralara yansırken, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalanan saldırgan tutuklandı.

Asayiş 14.04.2022, 09:52 14.04.2022, 10:48
İki husumetlinin arasında kaldı ne olduğunu anlamadan bıçaklandı!

Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Hüseyin S. ve İbrahim Ç. cadde üzerinde karşılaştı. Husumetlisini gören Hüseyin S. yol kenarında bulunan tahta paleti ve dubayı düzeltmeye çalışıyormuş gibi yapmaya başladı. Bu sırada İbrahim Ç. ise husumetlisine yanaşarak belindeki bıçakla Hüseyin S.’yi bacağından bıçakladı.

Tahta paleti eline alıp kendini korumaya çalıştı

Neye uğradığını şaşıran Hüseyin S. elinin altındaki tahta paleti alarak İbrahim Ç.’den kendini korumaya çalıştı. Yaşanan durum üzerine İbrahim Ç. ise park halindeki bir aracın etrafında dolanarak Hüseyin S.’den kurtulmaya çalıştı. Bir süre sonra Hüseyin S. elindeki paleti yere bırakırken, İbrahim Ç. ise kaçarak kayıplara karıştı.

Kağıthane polisi saldırganı kıskıvrak yakaladı

Olayın ardından ihbar üzerine yaralı adam için olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Hüseyin S., Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Bıçaklı saldırgan tutuklandı

Çalışmalar sonucunda kimliğini tespit eden polis ekipleri, saldırganı olayda kullandığı bıçakla birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen İbrahim Ç., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Bıçaklayamazdı ama gafil avladı”

Olayla ilgili konuşan esnaf Cengiz Yazıcı, “Ben zaten bıçaklananı da bıçaklayanı da tanıyorum. Şişede durduğu gibi durmuyor derler, bu da alkol, hap içiyor. Normal bir şekilde kavga ediyor olsalar zaten bıçaklayamazdı ama gafil avladı. Bu zaten bazen buraya da gelir sigara ister vermem mesela buraları devirerek gider, öyle bir çocuk yani. Haplandığı zaman kafası kıyak, zaten bir sürü suç kaydı da var. Güpegündüz oldu olay, baldırından bıçakladı o da eline bir tahta alıp kendini savundu. Birbirlerini tanıyorlar, zaten o yüzden olay fazla büyümedi. Aralarında da bir şey yok durup dururken olmuş. Yaralanan kişinin bir hayati tehlikesi yok, hatta hastaneye de gitmiyordu da zorla götürüp dikiş attırdılar. Saldırganı da götürmüşler sanırım, şikayetçi olunmuş çünkü” dedi.

“Yaralananın herhangi bir hayati tehlikesi yok, bacağından yaralanmış”

Bir başka esnaf ise, “Burada güvenlik bir arkadaş var. Sabah galiba başka biri ile aralarında bir tartışma olmuş. O tartışma sırasında bacağından bıçaklamış diye biliyorum. Sonra çocuktan şikayetçi oldular, ambulans gelip yaralı olana müdahale etti, diğer kaçan çocuğu da yakaladılar. Yaralananın herhangi bir hayati tehlikesi yok bacağından yaralanmış, bir iki gün müşahade altında kalacakmış. Zaten bıçaklayan çocuğun da sabıkası varmış, yakalandı tutuklu yargılanıyor” ifadelerini kullandı.

Bıçaklama anları kamerada

Kağıthane’de yaşanan bıçaklama olayı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, husumetli iki şahsın karşı karşıya geldiği bu sırada birinin tahta paletleri düzeltiyormuş gibi yaptığı, karşıdan gelen şahsın ise bıçaklayıp kaçmaya çalıştığı ve yaralı şahsından saldırganı tahta paletle kovaladığı görülüyor.

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#Kağıthane #palet #bıçak #husumet
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