İki gündür haber alınamayan şahsın arama çalışmaları devam ediyor

Eskişehir’de 2 gündür kendisinden haber alınamayan ve alkol bağımlısı olduğu öğrenilen şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen 50 yaşındaki Yıldırım Töre, 19 Aralık’ta Mahmudiye ilçesinde bulunan evinden traktörüne binerek ayrıldı. Yanına telefon almayan ve alkol bağımlısı olduğu öğrenilen Töre’nin annesi, dün oğlundan haber alamadığı için Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne müracaatta bulundu. Aynı zamanda Mahmudiye İlçe Emniyet Amirliği’ne kayıp başvurusu yapılan Yıldırım Töre’nin bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçedeki incelenen kamera kayıtlarının ardından traktörüyle 19 Aralık’ta Doğanca Mahallesi’ne doğru gittiği tespit edilen Töre’nin bulunması amacıyla Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komandı Bölüğü Komutanlığı, DAK, AKUT ve AFAD ekiplerince geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde ise Doğanca Mahallesi’nde bulunan eski bir kum ocağında Yıldırım Töre’nin kullandığı traktör terk edilmiş vaziyette bulundu. Traktör üzerinde ve çevresinde yapılan incelemede, Töre’ye ait herhangi bir ize rastlanmazken, arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Arama kurtarma ekiplerinin, gece de arama kurtarma çalışmalarını sürdürmek için hazırlıklar yaptığı belirtildi.