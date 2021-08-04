Son Dakika
Bakan Muş, yangın söndürme cihazlarında fiyat artırımına giden fırsatçıların cezalandırılacağını duyurdu
İki gündür aranan Kızıltepeli genç Diyarbakır’da bulundu
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki genç, Diyarbakır’da polis tarafından bulundu.
Asayiş 04.08.2021, 11:45
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki genç, Diyarbakır’da polis tarafından bulundu.
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Selahattin Ö. (16) isimli genç, iki gün önce ilçeye bağlı Yenikent Mahallesi Kızıltepe Devlet Hastanesi durağında şehir içine minibüsüne binerek Cumhuriyet Meydanı’nda indiği ve bir daha kendisinde haber alınamadı. Oğullarından haber alamayan aile durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri genç için arama çalışması başlattı.Kayıp genç Diyarbakır’da polis uygulama noktasında yapılan kimlik kontrolü sırasında bulunurken, Selahattin Ö. yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.