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İki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki grup arsında çıkan tüfekli kavgada 4 kişi yaralandı.

Asayiş 15.06.2022, 09:48
İki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki grup arsında çıkan tüfekli kavgada 4 kişi yaralandı.

Karaköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, hafta sonu gerçekleşen düğünde tartışma yaşayan iki grup, gece saatlerinde tekrardan karşılaşınca tartışma başladı. Yerini kavgaya bırakan olayda bir kişi yanında bulunan tüfekle ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalarla M.E., H.E., S.O. ve S.O. isimli şahıslar yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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