banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
THY'de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanı işten çıkartıldı!
THY'de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanı işten çıkartıldı!
Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti
Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!

İki grubun yumruklu kavgası kamerada

Küçükçekmece’de, husumetli olan yabancı uyruklu iki grup arasında arasında kavga çıktı. İki grubun birbirlerine tekme tekme vurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 02.07.2021, 09:04
İki grubun yumruklu kavgası kamerada

Küçükçekmece’de, husumetli olan yabancı uyruklu iki grup arasında arasında kavga çıktı. İki grubun birbirlerine tekme tekme vurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet olan Suriye uyruklu iki grup caddede, karşı karşıya geldi. Gruplar arasında önce sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle girdi. Kavga edenler, çevredeki esnafın müdahalesiyle dağılırken, şahısların yumruklu tekmeli kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
banner486
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
banner493