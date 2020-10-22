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İki firari cinayet zanlısı villada yakalandı

ADANA POLİSİ ERZİNCAN’DA İŞLENEN BİR CİNAYETİN İKİ ZANLISINI SAKLANDIKLARI VİLLADA YAKALADI.

Asayiş 22.10.2020, 09:49
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İki firari cinayet zanlısı villada yakalandı

Adana polisi Erzincan’da işlenen bir cinayetin iki zanlısını saklandıkları villada yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 14 Ağustos günü Erzincan’ın Mertekli Mahallesinde ikamet eden Önder Ozan (36) Adana’dan gelen husumetlilerinin saldırısına uğradı. Tabancayla kalbinden vurulan Ozan hayatını kaybetti.

Olayın ardından 2 zanlı polise teslim olup tutuklandı. Polis yaptığı çalışmada iki zanlının daha olaya karıştığını belirledi. Erzincan polisi zanlıların Adana’ya kaçtığını belirleyince Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve İnfaz Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis zanlı Süleyman S. ve Orhan K.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis zanlıların Karslılar Mahallesinde bir villada saklandığını saptadı. Villaya yapılan baskında gözaltına alınan zanlılar emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. İki zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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