İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayında konuştu!

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında gündeme bomba gibi düşen bir olay işleniyor. Mehmet Duman isimli bir adam canlı yayına çıkarak eşi ve kardeşinin karısının aynı adama kaçtığını söyleyerek yardım istedi. Eşi ve yengesinin yufkacı dükkanı olan Muammer Ay'a kaçtığını söyleyen adamın anlattıkları ağızları açık bıraktı.

Günlerdir Türkiye'nin gündeminde olan Hamide Duman isimli iki eltiden küçük olan eşi ve çocuklarına geri dönmek istediğini ve Muammer Ay ile hiçbir gönül ilişkisi olmadığını söyleyerek canlı yayına çıktı. Eşi ile barışan kadın, eltisi Hamide Duman'ın Muammer Ay ile birlikte olduğunu ve onu çok sevdiği için geri dönmek istemediğini söyledi.

"HAMİDE, ELTİMİ ÖLDÜRÜRLER DEDİĞİ İÇİN YANIMIZA ALDIK"

İki eltiyle kaçtığı için gündem olan Muammer Ay ise hakkındaki iddialar hakkında sessizliğini bozdu. Dün programı arayarak canlı yayında açıklamalar yapan Muammer Ay, kendinden çok emin bir şekilde savunmasını yaptı. Yanındaki Hamide Duman'ı sevdiğini ve eşi olarak gördüğünü söyleyen Muammer Ay, olayı en başından şu şekilde anlattı: "Hamide 9 ay önce yanımda çalışmaya başladı. Sonra eltisi de dükkana geldi. İki elti ile 7-8 ay birlikte çalıştık. Hamide ile aramızda duygusal yakınlaşma oldu, Fatsa'dan kaçmaya karar verdik. Bunun için tek gidebileceğimiz yer daha önce çalıştığım Antalya'ydı. Fatsa'dan Antalya'ya geleceğimiz zaman Hamide bana, 'Eltim Hamide'nin de gelmesi lazım. Burada kalırsa öldürürler' dedi. Ben de 'gelsin o zaman' dedim. 3 kişi birlikte Antalya'ya geldik."

"4 KİŞİ PEŞİMİZE DÜŞTÜLER"

Muammer Ay, Fatsa'dan Antalya'ya geldikten sonra 4 kişinin birlikte peşlerine düştüğünü söyledi. Bu kişilerin Antalya'da 10 gün kendilerini aradığını ancak bulamadığını da belirten Ay, "Bizi bulamayınca 4 kişi Fatsa'ya geri döndüler. Sonra televizyona çıktılar" ifadelerini kullandı.

"HAKKIMDAKİ İDDİALAR TAMAMEN YALAN"

Sadece gözlüklü olan Hamide Duman ile aralarında ilişki olduğunu ve birbirlerini sevdiklerini söyleyen Muammer Ay, diğer elti Hamide Duman ile aralarında hiçbir şey olmadığını belirterek "Hakkımda çıkan haberlerin tamamı yalan. Küçük Hamide'nin çocuğu hasta imiş. Önceki gün gitmek istediğini söyledi. Ben de 'gidebilirsin 'dedim. Bizden ayrıldı. İstanbul'a gitti. Televizyon programına katılıp çocuğunun yanına gidecek" ifadelerini kullandı.

"EVLİ KADINLA BİRLİKTE OLMAK BENİM GÜNAHIM OLSUN"

Muammer Ay , başlarına bir şey gelmemesi için sürekli yer değiştirmek zorunda kaldıklarını da kaydetti. Ancak küçük elti Hamide Duman, canlı yayının son dakikalarında ikilinin kaldığı yeri söyledi.

Öte yandan programda avukat Hülya hanımın "Dinine bağlı olduğunu söylüyorsun ama yanındaki kadın başkasıyla evli olmasına rağmen 'benim eşim' diyorsun" dedi. Bunun üzerine söz alan Muammer Ay ise "Bu da benim günahım olsun" demekle yetindi.