İki eltinin birlikte kaçtığı 'Yufkacı Muammer' kimdir

atv'nin çok izlenen programı Esra Erol'da 26 Mart 2021 Cuma canlı yayınında; çocuklarını ve kocalarını terk ederek Muammer Ay isimli yufkacıya kaçan iki eltinin açıklamaları tepki çekti! Esra Erol'un canlı yayında sorular yönelttiği iki eltinin kocalarının karşısında yaptıkları açıklamalarda; yufkacı Muammer Ay ile çok mutlu olduklarını belirterek bir daha eve dönmeyeceklerini de açıkladılar...

PEKİ YUFKACI MUAMMER KİMDİR?

Eşi Hamide Duman ve yengesi Hamide Duman'ı aramak için Esra Erol'da programının konuğu olmuştur. 17 yıllık evlidir ve iki çocuğu vardır. Yengesi Hamide Duman'ın da 14 yıllık evliliği olup 3 çouğu var. İki Hamide Duman'ı bulabilmek adına Türkiye'nin önüne çıkan Mehmet Bey'in bu adımı çözümü de beraberinde getirecek mi?

Muammer'in yanında çalışıyordu

Eşi ve yengesinin Muammer ile olan bağının boşandığı eşinin açtığı yufkacı dükkanında çalışmasıyla başladığını ifade etti. Önce yengesinin sonra da eşinin orada çalıştığını ifade eden Mehmet Duman, karısını oradan zorla çıkardığını anlattı. Duman; "Sabah işten geldim. Eşimi kaldırdım. Kahvaltı hazırladı. Telefon numarasını gördüm. Daha önce görmüştüm ve engellemiştim fakat bu kez kadın fotoğrafı koyup ismini farklı yazmış. Borcu olduğu için arandığını söyledi. Sonrasında işe gittim. Geldiğimde yoktu. Çocuklar yengeleriyle pazara gittiklerini söyledi. Antalya'da olabilirler. Orada ifade vermişler. Yengem mektup bırakmış. Oğluna, kardeşlerine sahip çıkmasını söylemiş" dedi