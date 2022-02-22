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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın saldırganlığının artması halinde yaptırımların artacağını dikkat çekerek, Rusya’nın iki büyük finans şirketine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.
İki duvar arasında kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde evle kömürlük arasındaki duvara sıkışan ineği itfaiye ekibi duvarı kırarak kurtardı.
Asayiş 22.02.2022, 22:22
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde evle kömürlük arasındaki duvara sıkışan ineği itfaiye ekibi duvarı kırarak kurtardı.
Olay, öğle saatlerinden sonra ilçeye bağlı Yukarı Dere köyünde meydana geldi. K.Ö.’ye ait olan inek bahçede otlarken evle kömürlük arasındaki duvara sıkıştı. İki duvar arasına sıkışan ineğin sesini duyan köylüler, hayvanı kurtarmaya çalıştı, başarılı olamayınca Çaycuma İtfaiyesini arayarak yardım istedi. Köye gelen itfaiye ekibi kömürlüğün duvarını kırarak ineği kurtardı. Sağlık durumu iyi olan inek sahibine teslim edildi.