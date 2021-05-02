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İki çocuk babası evinde ölü bulundu

Kastamonu’nun Daday ilçesinde elektrik ve su tesisatı işi yapan 43 yaşındaki 2 çocuk babası, evinde ölü bulundu.

Asayiş 02.05.2021, 13:47
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İki çocuk babası evinde ölü bulundu

Kastamonu’nun Daday ilçesinde elektrik ve su tesisatı işi yapan 43 yaşındaki 2 çocuk babası, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Daday’a bağlı Çayırlı köyünde yaşayan Tuncay Yılmaz (43), yakınları tarafından gece vakti sahura kaldırılmak istendi. Yakınları, Tuncay Yılmaz’ın hareketsiz olduğunu ve nefes almadığını fark etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tuncay Yılmaz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yılmaz’ın cenazesi, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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