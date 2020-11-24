İki çekici çarpıştı; 1 ağır yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 2 çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolunda meydana gelen kazada, Eskişehir istikametine gitmekte olan Ramazan A. idaresindeki 02 LC 211 plakalı çekici, yol kenarındaki dinlenme tesislerinden çıkan Mazlum Y. idaresindeki 10 PJ 939 plakalı çekicinin dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle 02 LC 211 plakalı çekicinin kupasında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çekici sürücüsü Ramazan A. kazada ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.