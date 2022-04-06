İki bin 654 internet sitesine erişim engellendi

Adana’da jandarmanın 3 aylık çalışması sonucu, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele dahilinde 2 bin 654 internet sitesine erişim engellendi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 1 Ocak - 31 Mart 2022 tarihleri arasında internet üzerinden işlenen suçlara yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, vatandaşların cep telefonlarına, e-mail adreslerine ve sosyal medya hesaplarına reklam linki göndermek suretiyle hediye çeki verileceği, HGS yükleneceği, kart aidatı iadesi, pandemi yardımı, kontur yüklemesi yapılacağı, Covid 19 aşı randevusu verileceğinden bahisle kurumların isimlerini ve simgelerini kullanmak suretiyle vatandaşların kredi kartı bilgilerini, şifreleri ile sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi maksadıyla oluşturulan bin 887 adet internet sitesi tespit edildi. İnternet siteleri Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bildirimde bulunularak Türkiye’den erişime engellenmesi sağlandı.

Ayrıca, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ettiği belirlenen 330 adet internet sitesi ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 226 (Müstehcenlik) ve 227 (Fuhuş) maddelerine muhalefet ettiği belirlenen 205 internet sitesi tespit edildi. İnternet siteleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirimde bulunularak Türkiye’den erişime engellendi.

Terör örgütlerini övücü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Aleyhine Kamuoyunu Yanıltıcı, haksız ve olumsuz algı oluşturucu yayın yaptığı tespit edilen 6 adet internet sitesi tespit edildi. Söz konusu internet sitelerinin, Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından verilen karar ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişimine engellemesi sağlandı.

İnternet üzerinde sosyal medya paylaşım platformlarında herkese açık bir şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme suçunu işlediği tespit edilen 55, Cumhurbaşkanına hakaret 15, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama 6 ve terör örgütlerinin propagandasını yapma suçunu işlediği tespit edilen 75, internet ortamında işlenen diğer asayiş suçlar 29 olmak üzere sosyal medya hesabının aktif kullanıcılarına ait kimlik bilgileri tespit edilerek, toplam 165 şüpheli hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli işlemlerin başlatılması sağlandı.