İki ay önce Nejla’nın evliliği için toplanan sevenleri, bu defa cenazesi için toplandı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 2 ay önce evlendiği eşinin boğazını keserek öldürdüğü 32 yaşındaki Nejla gelin, gözyaşları arasında toprağa verildi. İki ay önce allı duvaklı gelin giden Nejla’nın en mutlu gününde bir araya gelen sevenleri bu defa en acı gününde bir araya geldi. Nejla Aydoğdu’nun yakınları katil kocaya ve onun evlenmesine ‘uygun’ raporu veren hekimlere tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, anne babası ayrı yaşayan 32 yaşındaki Nejla Alp, Aydın Koçarlı ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki M.A. ile 2 ay önce dünya evine girdi. 26 Haziran günü dünya evine giren ve Aydoğdu soy ismini alan Nejla, henüz elinin gelin kınası çıkmadan korkunç bir cinayete kurban gitti. Kısa sürdüğü belirtilen nişanlılık ve düğün esnasında psikolojik rahatsızlığı gizlendiği belirtilen damat M.A., Koçarlı İlçesi’ne bağlı Satılar Mahallesi’ndeki Demiroluk Yaylası mevkiinde çıkardığı 2 aylık karısını burada boğazını keserek öldürdü.

Bağ evinden yükselen bağırışlara karşı çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri Nejla Aydoğu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet Savcılığı’nın olay yeri incelemesinin ardından otopsiye alınan genç kadının boğazının kesilmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. Bu arada vücudunun çeşitli yerlerinde de yaraları olan Nejla Aydoğdu, memleketi Çine İlçesi’ne bağlı Esentepe Köyü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Baba Hasan Alp, Anne Selma Alp ve Nejla’nın abisi Nejat Alp göz yaşlarına hakim olamadı. İki ay önce telli duvaklı gelin olup henüz elinin kınası çıkmadan kocası tarafından hunharca öldürülerek kara toprağa verilen Nejla’nın babası ve abisi, devlete sığındıklarını ve katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediler.

Kocasının katili olacağını hiç düşünmeden gelin giden kızını 2 ay içinde toprağa vermenin çok büyük bir acı olduğunu ve kimsenin böyle acı yaşamamasını isteyen Anne Selma Alp, “Bu caninin evlenmeden önce bu durumunu ve rahatsızlığını gizlemişler. 2 ay içinde kızımı öldürdü. Bunun bu halini biliyorlarmış. Nasıl buna müsaade ettiler. Ömür boyu hapisten çıkarılmasın” diye feryat etti.

“Doktorlar nasıl evlenebilir raporu veriyor”

Kızlarını verdikleri katil zanlısı damadın, evlenmeden önce 3 defa hastanede yatıp psikolojik tedavi gördüğünü sonradan öğrendiklerini belirten Nejla’nın yakınları, “Evlenmeden önce taraflara doktor raporu veriliyor. Bu kişiyi nasıl evlenebilir raporu vermişler. Bu durumun da sorgulanmasını istiyoruz” diye konuştular.