İki arkadaşın 3 yıldır kayıp olduğu olayın şüphelisi jandarmaya silah çekti
DENİZLİ'NİN HONAZ İLÇESİNDE, 2017 YILINDA İKİ KİŞİNİN ORTADAN KAYBOLDUĞU VE HALA BULUNAMADIĞI OLAYIN ŞÜPHELİSİ OLAN FATİH B., FİRARİSİ OLDUĞU BAŞKA SUÇLARDAN DOLAYI KENDİSİNİ GÖZALTINA ALMAK İSTEYEN JASAT’A SİLAH ÇEKTİ. CİNAYET SUÇLAMASIYLA YAKALANDIĞINDA CEBİNDEN 8 KİŞİLİK İNFAZ LİSTESİ ÇIKAN ŞÜPHELİ, KAÇMAYA ÇALIŞKEN KISKIVRAK YAKALANDI
Denizli’nin Honaz ilçesinde 2017 yılında iki kişinin ortadan kaybolduğu ve hala bulunamadığı olayın şüphelisi, kendisini gözaltına almak isteyen jandarma ekiplerine silah çekti. Cinayet suçlamasıyla yakalandığında cebinden 8 kişilik infaz listesi çıkan şüpheli, kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.
Honaz’da yaklaşık 3 yıl önce Soner Kızılırmak (36) ve Murat Uğur Pınarbaş (29) isimli iki arkadaşın 4 ay arayla kayboldukları ve halen bulunamadıkları olayla ilgili olarak gözaltına alınan Fatih B. (37), Müge Anlı’nın özel bir televizyon kanalında yayınlanan programında günlerce gündemde kalmıştı. Kayıp aileleri tarafından ortaya atılan suçlama nedeniyle günlerce kazı yapılması ve göletlerde su altı araması yapılmasına rağmen bir ize rastlanamamıştı. Cinayet suçlamasıyla yakalandığında cebinden 8 kişilik infaz listesi çıkan Fatih B., bu olayda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.
Jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 5 ayrı suçtan aranan ve 56 tane devam eden yargılaması olan firari şüphelinin Honaz ilçesinde saklandığı adresi belirledi. JASAT, Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte Fatih B’nin saklandığı eve operasyon düzenledi. "Teslim ol" çağrısına elindeki tabancaya mermi sürerek cevap veren ve kaçma girişiminde bulunan şüpheli, JASAT tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet mermi ile kristal adı verilen uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınarak Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Fatih B., sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
|İmsak
|05:45
|Güneş
|07:10
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:58
|Akşam
|18:30
|Yatsı
|19:49
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2