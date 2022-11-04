İki aracın karıştığı kazada otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada araçlardan biri kanala uçtu, diğeri kaldırıma çarparak durabildi. Kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kabaoğlu Mahallesi Eski İstanbul Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 41 B 3574 plakalı hafif ticari araç ile 34 BAR 202 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otomobil yol kenarındaki kanala düşerek takla atarken, hafif ticari araç ise kaldırıma çarparak durabildi. Yaralanan 2 sürücü, vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.