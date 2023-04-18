İki aracın alevlere teslim olduğu kazada 1 ölü, 3 yaralı

Burdur’da çarpışan iki araç alev alev yandı. Kazada bir kadın hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Antalya- Isparta kara yolunun Bucak’a bağlı Kargı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 06 DAH 646 ve 07 AIS 307 plakalı otomobiller çarpıştıktan sonra alev aldı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın Antalya Büyükşehir ve Bucak Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada araçtan çıkamayan A.Ö. adlı kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 3 kişi ise Antalya’daki hastanelere sevk edildi.

Kaza yoldan geçenler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde alev alan otomobillere itfaiye ekipleri müdahale etmeye çalışırken, çevredekilerin "Beyaz arabada kadın var. Yanan araçta bir kadın var" dedikleri duyuldu.