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İki araç karayolunda çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Düzce D-100 Karayolu iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Asayiş 06.06.2022, 10:26
İki araç karayolunda çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Düzce D-100 Karayolu iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; D-100 Karayolu Hacıkadirler köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Sakarya’dan Bolu istikametine gitmekte olan H. K. idaresindeki 81 ACJ 035 plakalı Chevrolet marka otomobil D-100 Karayolu Hacıkadirler köyü mevkiinde F. D.’nin kullandığı 54 ADM 180 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. Kazada sürücü F. D. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı sürücüye ilk müdahalesini yaparken, ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.

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