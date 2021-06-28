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İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Asayiş 28.06.2021, 14:03
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Geyve-Taraklı yolu üzerinde Akseki Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 11 RA 285 plakalı Volkswagen marka panelvan ile İsmail Dedeoğlu idaresindeki 54 EP 170 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle İsmail Dedeoğlu, eşi Bahtiyar Dedeoğlu ve panelvandaki bir kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde Bahtiyar Dedeoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araçlar kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza sebebiyle kapanan trafik ise yapılan çalışmaların ardından normale döndü.
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