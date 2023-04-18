İki araç arasında kalan 2 kişinin yaralanma anları güvenlik kamerasına yansıdı

Başkentte hatalı dönüş yapan bir otomobilin sebep olduğu kazada 2 kişi yaralandı. Yaşanan kaza anı ve iki kişinin araçlar arasında kalarak ayaklarının kırılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Mavigöl mevkiinde meydana gelen kazada, bir otomobil benzin istasyonu girmek için kontrolsüz bir şekilde dönüş yaptı. Bu sırada şeridinde giden bir taksi dönen araca çarpmamaya çalışırken park halindeki bir otomobile çarptı. Yaşanan kaza sırasında iki kişi iki araç arasında kaldı. Araçların arasında kalan vatandaşların ayaklarının kırıldığı öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.