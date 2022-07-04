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İki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt’ta komşular arasında çıkan tartışmada ortalık savaş alanına döndü. Sopalarla birbirine saldıran onlarca şahsı, polis ekipleri güçlükle ayırırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 04.07.2022, 09:39 04.07.2022, 10:39
İki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopalarla sokağa inen iki komşu aile dakikalarca birbirlerine saldırırken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kavga eden tarafları güçlükle ayırırken, olayda şans eseri hayatını kaybeden olmadı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

#Esenyurt #Kavga #aile
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