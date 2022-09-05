IKBY’nin başkenti Erbil’de otel yangını

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de 5 yıldızlı bir otelde yangın çıktı.

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’in merkezinde yer alan Hawler Plaza Oteli’nde gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangının otelin 25’inci katında bulunan gaz tüpünün patlaması sonucu meydana geldiği bildirildi.

Yangın nedeniyle otelin 28 odasının küle döndüğünü belirtilirken, otelde bulunanların büyük bir kısmının ülkenin orta ve güney kentlerinden gelen yerel ziyaretçiler olduğu aktarıldı.

Yangının 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındığı kaydedilirken, yangının can kaybına yol açmadığı sadece maddi hasara neden olduğu ifade edildi.