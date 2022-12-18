IKBY’de yüzüne telefon patlayan çocuk hayatını kaybetti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yüzüne cep telefonu patlayan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Germiyan bölgesinde bulunan Bawa Nur’da yaşayan 16 yaşındaki Visam Ali Muhammed’in cep telefonu patladı. Telefonun patlamasıyla yüzünün büyük bir kısmında yanık meydana gelen çocuk hastaneye sevk edildi. Muhammed’in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.