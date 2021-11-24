IKBY’de üniversite öğrencilerinin protestoları 4. gününde

Irak’ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde üniversite öğrencileri tarafından düzenlenen protestolar 4. gününe girerken, protestolara destek vermek için üniversite binası önüne gelen Yeni Nesil Hareketi Partisi Başkanı Şasvar Abdülvahit öğrenciler tarafından kovuldu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde üniversite öğrenciler tarafından, hükümetin öğrencilere verdiği 100 bin dinar (yaklaşık 68 dolar) olan bursun arttırılması ve kaldıkları yurtlardaki elektrik ve su yetersizliğine yönelik düzenlenen protesto gösterileri 4. gününde devam ediyor. Süleymaniye Üniversitesi önünde toplanan öğrencileri ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri protestoculara gaz bombası ve copla müdahalede bulunurken, öğrenciler ise güvenlik güçlerine taş atarak karşılık verdi. Yaşanan olaylar sırasında güvenlik güçleri, gazetecilerin protesto gösterisi sırasında izinsiz çekim yapmalarını yasakladı. O anlarda ise protestolara destek vermek için üniversite binası önüne gelen Yeni Nesil Hareketi Partisi Başkanı Şasvar Abdülvahit, üniversite öğrencilerinden tepki gördü. Üniversite öğrencileri Abdülvahit’i yuhalayarak, kendisinin protestolara katılmamasını ve protesto alanını terk etmesini istedi.

Ayrıca Süleymaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, protestolarda bir güvenlik gücü mensubunun bir öğrenciyi dövdüğü iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bir güvenlik gücü mensubunun gözaltına alındığını duyurdu.

Öte yandan IKBY’nin Süleymaniye kentinde üniversite öğrencileri tarafından başlatılan protestolarda, 22 Kasım’da Süleymaniye Üniversitesi Teknik Enstitüsü öğrencileri, üniversite binasına baskın düzenleyince güvenlik güçlerinin sert müdahalesi ile karşılaşmıştı. Güvenlik güçlerinin öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve cop ile sert müdahalesi sonucu 18 öğrenci ise yaralanmıştı.