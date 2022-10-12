IKBY’de gaz rafinesine füze saldırısı

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentindeki gaz rafinerisine füze saldırısı düzenlendi.

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde yer alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas’ın işlettiği Kormor Gaz Tesisi’ne füze saldırısı düzenlendi. Saldırının Kerkük kentinin güneyindeki Tuzhurmatu ilçesi yakınlarından düzenlendiği ve 5 adet Katyuşa füzesi fırlatıldığı belirtildi.

Saldırıda can kaybı veya maddi hasara olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.