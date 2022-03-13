IKBY İçişleri Bakanlığı: “Erbil saldırısında 1 kişi yaralandı”

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı Erbil’i hedef alan füzeli saldırıda 1 kişinin yaralandığını duyurdu.

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, gece saatlerinde Erbil kentindeki ABD Erbil Başkonsolosluğunu hedef alan füzeli saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, 01.00’de Erbil’in doğusundan 12 balistik füzenin fırlatıldığını belirterek, 1 kişinin hafif yaralandığını bildirdi. Füzelerin, ABD Erbil Başkonsolosluğu ve çevresinde yer alan Kürdistan 24 kanalı ile yerleşim alanlarına isabet ettiğinin kaydedildiği açıklamada saldırı sonucu bazı binaların ve evlerin hasar gördüğü de aktarıldı. Saldırıyı “korkak” olarak nitelendiren IKBY İçişleri Bakanlığı, “Erbil halkının içi rahat olsun, Erbil güvenlidir ve öyle de kalacak” ifadelerini kullandı.

Saldırı sonrası IKBY Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada herhangi bir can kaybı veya yaralının olmadığı belirtilmişti.

Saldırıya BM’den tepki geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Misyonu tarafından yapılan açıklamada, “iğrenç saldırı” ifadeleri kullanılırken, “Iraklılar ülkelerinin egemenliğini hedef alan veya birliğini baltalayan herhangi bir eyleme karşı durmalıdırlar” denildi. BM açıklamasında saldırının arkasında duranların mutlaka cezalandırılması gerektiği de vurgulandı.