IKBY hükümeti, Erbil’e atılan 12 füzenin Irak dışından fırlatıldığını duyurdu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), IKBY’nin Erbil kentini hedef alan saldırıda kente 12 adet füzenin düştüğünü ve bu füzelerin Irak dışından fırlatıldığını duyurdu. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ise, Erbil’e düzenlenen füze saldırısını kınayarak, "Erbil korkaklara boyun eğmeyecek" dedi.

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentine bağlı Selahaddin bölgesine düzenlenen füze saldırısının ardından IKBY hükümetinden olaya ilişkin açıklama gelirken, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani düzenlenen saldırıya sert tepki gösterdi. IKBY hükümetine bağlı Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil’i hedef alan saldırıda 12 balistik füzenin kullanıldığını ve füzelerin Irak dışından, ülkenin doğu sınırından fırlatıldığı kaydedildi. Terörle Mücadele Birimi, saldırının ABD Erbil Başkonsolosluğu binasını hedef aldığını ifade etti. Ayrıca saldırıda, Erbil’in 10 km kuzeydoğusunda yer alan ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’ye yakınlığı bilinen Kürdistan 24 kanalına ait binada düşen füzeler nedeniyle maddi hasar meydana geldiği ve kanalın yayına kısa bir süre ara verdiği bildirildi. IKBY Başbakanı Barzani saldırının ardından yaptığı açıklamada, düzenlenen füze saldırısını kınayarak, olaya yönelik sert tepki gösterdi. Vatandaşları güvenlik güçlerinin talimatlarına uymaya çağıran Barzani açıklamasında, "Erbil korkaklara boyun eğmeyecek" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda IKYB Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı duyuruldu.