Son Dakika
Emekli bayram ikramiyesi zam oranı belli oldu mu? Ne zaman ödenecek? 2021 yılı emekli ikramiyesi ne kadar oldu?
İkametten hırsızlık yapan şahıs kamerada
Gaziantep’te bir ikametten hırsızlık yapan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.
Asayiş 12.04.2021, 13:52
2
Gaziantep’te bir ikametten hırsızlık yapan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sarıgüllük Mahallesi’nde bir ikamette binaya girerek malzeme çalan şahıs binanın güvenlik kamerasına yakalandı. Elinde çaldığı malzemelerle dolu poşetle çıkan E.B. ve E.K. isimli 2 şüpheli ile çalıntı malzemeleri satın alan H.Y. isimli şahıs kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahibine teslim edildi.