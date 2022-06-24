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İkametinde uyuşturucu yetiştiren bir kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda ikametinde uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen bir kişi yakalandı.

Asayiş 24.06.2022, 21:55
İkametinde uyuşturucu yetiştiren bir kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda ikametinde uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Elbistan ilçesinin Taşburun Mahallesi’nde ikamet eden M.Ö.’nün (42), ikametinde kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerine ikamette arama yaptı.

Yapılan aramada, özel düzenek kurmak suretiyle iki katlı evinin alt katında bulunan depoda kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Saksılarda 110 kök kenevir bitkisi ile kurumaya bırakılmış 2 bin gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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