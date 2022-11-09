İhlas Haber Ajansı muhabirine çirkin saldırı

Sarıyer’de bir gecekondu yangınını görüntülemek için olay yerine giden İhlas Haber Ajansı muhabiri Batuhan Altınbaş, olay yerindeki kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Altınbaş, ambulans ile hastaneye kaldırılırken, saldırganlar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sarıyer’de bir gecekondu da çıkan yangını görüntülemek için olay yerine giden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Batuhan Altınbaş, olay yerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Yangın esnasında görevini yapmaya çalışan Altınbaş, darp sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan Altınbaş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Muhabiri darp eden saldırganlar ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.