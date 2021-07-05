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Ihlamur toplamak isterken ağaçtan düşerek hastanelik oldu
Samsun’da bir kişi ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hastanelik oldu.
Asayiş 05.07.2021, 15:02
Samsun’da bir kişi ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hastanelik oldu.
Olay, Samsun’un Ladik ilçesinin Hamitköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fazlı H.(55) evinin bahçesinde ıhlamur toplamak için ağaca çıktı. Dengesini kaybederek yere düşen Fazlı H. 112 ekipleri tarafından Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı şahıs Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.