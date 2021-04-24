banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Türkiye'nin en uzun bayrak direği hangisi?
Türkiye'nin en uzun bayrak direği hangisi?
Thodex mağdurları arasında hangi iş adamları var?
Thodex mağdurları arasında hangi iş adamları var?
İstanbul'da ilçe ilçe kiralık ev fiyatları!
İstanbul'da ilçe ilçe kiralık ev fiyatları!
Bilim Kurulu'ndan ilk istifa
Bilim Kurulu'ndan ilk istifa

İhlallerin ardı arkası kesilmiyor: Dükkanı kahvehaneye çevirmişler

Tekirdağ’da korona virüs kısıtlamalarını ihlal ederek kahvehaneye çevrilen dükkanda oyun oynayan 12 kişiye 49 bin TL ceza kesildi.

Asayiş 24.04.2021, 22:57
3
İhlallerin ardı arkası kesilmiyor: Dükkanı kahvehaneye çevirmişler

Tekirdağ’da korona virüs kısıtlamalarını ihlal ederek kahvehaneye çevrilen dükkanda oyun oynayan 12 kişiye 49 bin TL ceza kesildi.

Ülke genelinde uygulanan korona virüs kısıtlamalarında, polis ekipleri denetimleri elden bırakmıyor. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde yaptıkları denetimde bir dükkanda hareketlenmeler olduğunu fark etti. Ekiplerce yapılan denetimlerde dükkanın kahvehaneye çevrildiği ve içeride 12 kişinin masalarda oyun oynadığını tespit etti. 12 kişiye korona virüs salgını tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 49 bin lira ceza kesilirken, dükkana çevrilen kahvehane mühürlendi.
banner478
Yorumlar (0)
11°
hafif yağmur