İhlallerin ardı arkası kesilmiyor: 10 kişiye 31 bin lira ceza

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir dernekteki masalarda oyun oynayan 10 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslara 31 bin TL idari ceza kesildi.

Çorlu’da tam kapanma nedeniyle kapalı işyerlerine yönelik polis denetimleri sürüyor. Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir derneğin lokalinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen adrese düzenlenen baskında 10 kişinin masalarda oyun oynadığı tespit edildi. Tam kapanmada korona virüs kurallarını ihlal eden 10 kişiye 31 TL ceza kesildi.