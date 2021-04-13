banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Avrupa Merkez Bankası: 'Bitcoin para değildir'
Avrupa Merkez Bankası: 'Bitcoin para değildir'
Ramazan ayında ''kademeli mesai'' geri dönüyor
Ramazan ayında ''kademeli mesai'' geri dönüyor
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var

İhbarın ardından yaşamına son verdi

Antalya’da bir kişi 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp intihar edeceğini yönündeki ihbarının ardından 30 metrelik terastan atlayarak, yaşamına son verdi.

Asayiş 13.04.2021, 12:30
1
İhbarın ardından yaşamına son verdi

Antalya’da bir kişi 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp intihar edeceğini yönündeki ihbarının ardından 30 metrelik terastan atlayarak, yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, sabaha karşı Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki seyir terası yakınında meydana geldi. 63 yaşındaki Yusuf G., iddiaya göre bir süre alkol aldıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni telefonla arayarak intihar edeceğini söyledi ve sonra kendini boşluğa bıraktı. Bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri Yusuf G.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yusuf G.’nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
17°
açık