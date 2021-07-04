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İhbara giden itfaiye aracı taksi ile çarpıştı: 2 yaralı

Başakşehir’de ihbara giden itfaiye aracı ile ticari taksi çarpıştı. Kazada taksi şoförü ile yolcusu yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kazanın yaşandığı cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Asayiş 04.07.2021, 16:55
İhbara giden itfaiye aracı taksi ile çarpıştı: 2 yaralı

Başakşehir’de ihbara giden itfaiye aracı ile ticari taksi çarpıştı. Kazada taksi şoförü ile yolcusu yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kazanın yaşandığı cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 15.00 sularında Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. İhbara giden itfaiye ekiplerine yol vermek isteyen ticari taksi sürücüsü panik yapınca itfaiye aracı ile ticari taksi çarpıştı. Çarpışma sonrasında taksi şoförü ve takside bulunan bayan yolcu yaralandı. Yaralanan sürücü ve yolcuya ilk müdahale kazaya karışan itfaiye ekipleri tarafından yapılırken, yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
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