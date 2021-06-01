banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Yeni genelgeyle işte marketlerin çalışma saatleri nasıl olacak?
Yeni genelgeyle işte marketlerin çalışma saatleri nasıl olacak?
Doğal gaz ocak ayından bugüne 6'ıncı kez zamlandı
Doğal gaz ocak ayından bugüne 6'ıncı kez zamlandı
Restoranların açılışını havai fişek ve 35 metrelik kebapla kutladı
Restoranların açılışını havai fişek ve 35 metrelik kebapla kutladı
Metin Kıratlı'dan 'Sedat Peker' açıklaması: Hukuki süreç başlatıldı
Metin Kıratlı'dan 'Sedat Peker' açıklaması: Hukuki süreç başlatıldı

İhbar üzerine durdurulan kamyonette 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’da polisin istihbarat üzerine durdurduğu kamyonette 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı. Polisler metal kepenklerin içine zulalanan sigaraları dedektör köpek Curis’in yardımıyla buldu.

Asayiş 01.06.2021, 00:47
İhbar üzerine durdurulan kamyonette 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’da polisin istihbarat üzerine durdurduğu kamyonette 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı. Polisler metal kepenklerin içine zulalanan sigaraları dedektör köpek Curis’in yardımıyla buldu.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kente kamyonetle yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler belirlenen kamyoneti kontrol noktasında durdurdu. Durdurulan kamyonet dedektör köpeği "curis"in tepki vermesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi. Kamyonetin kasasındaki rulo kepenklerin içine gizlenen kaçak sigara paketlerini dedektör köpeği "curis" hassas burnuyla tespit etti.

"Curis"in tepki verdiği kepenkleri inceleyen polisler, kepenklerin içine zulalanmış halde 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu