İHA sesini duyurdu, Bangladeşli kadın kaçırılan kızına kavuştu

İngiltere’den kocası ve kızıyla birlikte Gaziantep’e tatile geldikten sonra kocasının kızını kaçırmasıyla hayatının şokunu yaşayan Bangladeşli Syeda Gulshana Begüm’ün (30) kızı Ruqaiyyah Şhah Hussain (3), Hatay’da bulundu. Bulunan küçük kız annesine teslim edilirken, annenin sevinci kavuşma anına ait fotoğraf karesine yansıdı.

Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesi’ndeki bir otelde yaşanmıştı. İddiaya göre, Syeda Gulshana Begüm (30), kocası P. Ş. H. (50) ve kızı Ruqaiyyah Şhah Hussain’in (3) tatil için geldikleri Gaziantep’teki otelden çıkış işlemleri sırasında P.Ş.H, kızını da yanına alarak ortadan kaybolmuştu. Olay sonrası kızı kaçırılan talihsiz anne ise çaresizce ortada kalmıştı.

İHA sesini duyurdu, küçük kız günler sonra bulundu

Yaşanan olay sonrası ne yapacağını bilmeden çaresizce bekleyen Bangladeşli kadının sesini İhlas Haber Ajansı (İHA) duyurmuş ve yapılan haber Türkiye gündemine oturmuştu. Yapılan haber sonrası çalışmalarını hızlandıran Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçırılan küçük kız ile babasının yerini tespit etti. Yeri tespit edilen baba ile küçük kız, Hatay polisi tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Baba yakalandı, küçük kız annesine teslim edildi

Yakalanan baba, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, günlerdir annesinden ayrı kalan 3 yaşındaki Ruqaiyyah Şhah Hussain ise mutlu haberi aldıktan sonra Gaziantep’ten Hatay’a giden anne Syeda Gulshana Begüm’e teslim edildi. Günler sonra kızına kavuşan annenin sevinci ise kavuşma anı sırasında çekilmiş bir fotoğraf karesine yansıdı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.