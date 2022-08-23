İHA muhabirlerinin hayatını kaybettiği feci kazadan kurtulan tercüman yaşadıkları dehşeti boğazı düğümlenerek anlattı

Gaziantep Nizip Otoyolu’nda İHA muhabirleri ile birlikte Şanlıurfa’ya giden ve kazadan hafif yaralanarak kurtulan tercüman Alaaddin Şırkat, ortalığın savaş alanına döndüğü ikinci kaza anında ve sonrasında yaşanan dehşeti anlattı. Kaza anında üzerine ceset yağdığını anlatan Şırkat, yola birlikte çıktığı arkadaşları Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammet Abdulkadir Esen’in cesetlerini ise kıyafetlerinden tanıdığını anlattı.

Gaziantep Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nde Yüksek Lisans yapan 28 yaşındaki Alaaddin Şırkat, kaza günü sabahında uluslararası yabancı bir televizyon kanalının yabancı uyruklu konuğu ile yapılacak röportajda tercümanlık yapmak amacıyla İhlas Haber Ajansı muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver, Muhammet Abdulkadir Esen ve kameraman Bekir Özdemir ile birlikte Gaziantep’ten yola çıktıklarını söyledi.

İHA canlı yayın aracıyla Şanlıurfa’ya gittiklerini anlatan Tercüman Şırkat, araçta ise 4 kişi olduklarını ve yol kenarında insanları aracı durdurmak için yaptığı el kol hareketleri üzerine yardım etmek amacıyla aracı emniyet şeridine park ettiklerini, kaza olduğunu öğrendikten sonra ise Umut Yakup Tanrıöver’in 112’yi arayarak yardım istediğini anlattı

Kazayı öğrenince yardıma koştular

Bir aracın şarampole yuvarlandığını ve içerisinde insanların olduğunu öğrendikten hemen sonra ise kazazedelere yardım için aracın yanına koştuklarını kaydeden Şırkat, ilk kazanın hemen sonrasını şöyle anlattı:

’’Yabancı uyruklu bir kişi ile röportaj yapmak amacıyla Gaziantep’ten Şanlıurfa’ya yola çıktık. Araçta rahmetli Umut, Muhammet, Bekir ve ben vardık. İhlas Haber Ajansı’nın canlı yayın aracıyla gidiyorduk. Sabah yaklaşık saat 10.30 sıralarında yolda sağa çekilmiş araçları gördük. Araçların çevresinde insanlar vardı. El kol hareketleri yapıyorlardı, yardım istiyordu. Biz de, İHA ekibi olarak aracı saha çektik, insanlara ne olduğunu sorduk. İnsanlar bir sivil aracının aşağıya düştüğünü söylediler. Biz de onun üzerine kazazedelere yardım etmek için koşa koşa aşağıya indik. Kazalı aracı gördük. Kazada 2 kişi vardı. Bir kişi ölmüş, diğeri de yaralıydı. Ben ve Umut karşılarında duruyorduk. Umut arkadaşım 112’yi aradı bilgi verdi. Olay yerine yaklaşık 20 dakika sonra trafik polisi geldi. İlk müdahalesini yaptı. Birkaç dakika sonra ise ambulans ve itfaiye geldi. 2 sağlık ekibi gelmişti. Bir ekip, yaralının yanına, bir ekip de ölenin yanına gitmişti.’’

’’Kazadan saniyeler öncesinde kayıttan çıktı

Sağlık ekibiyle birlikte İHA muhabirleri Muhammet ve Umut ile kameraman Bekir’in, sağlıkçılarla birlikte yaralının yanına gittiğini görünce kendisinin de onların yanına gidip, yardım ettiğini kaydeden tercümen Şırkat, saniyeler öncesinden kayıttan çıktığını anlatarak, ’’Muhammed arkadaşımız ile Bekir yaralının yanındaydılar, sağlıkçılarla birlikte. Ben de onların yanına indim. Yaralının durumu kötüydü. Yaralıyı ambulansa ulaştırdıklarında, daha bindirmeden kaydı durdurdum Onların yanına gitmek için yüksek yerden aşağıya indim. Otoyola çıkacaktım. Benim indiğim yerde su kanalı var, onun üstünden geçerken bir sesler duydum. Sesleri duyar duymaz ikinci bir kaza olduğunu anladım’’ dedi.

Üstüne cesetler yağdı

Şırkat yaşanan ikinci kaza anında ise üzerine ceset yağdığını belirterek, ’’Kazanın olduğu tarafa baktım. Üstüme siyah bir şeyler geliyordu. Ne olduğu bilmiyorum. Direk bir refleksle su kanalının içerisine çöktüm. Ve sol elimle başımı örttüm. Yüksek sesle şehadeti getirdiğimi hatırlıyorum. İkinci bir ses oldu, çarpma sesi. O sesten sonra üzerime bir şeyler düştü. O kanala çöktüğümde, o anda sadece öleceğimi düşündüm. O yüzden şehadet getirdim. Araçtan parçalar savruldu, durmasını bekledim. Yaklaşık 4-5 saniye bekledim, ortalık sakinleşti’’ şeklinde konuştu.

’’İtfaiye erleri ayağının üstünde son nefeslerini veriyordu’’

Ortalık sakinleştiğinde ise ayağının üzerine iki itfaiye erinin cesedinin düştüğünü fark eden Alaaddin Şırkat, itfaiyecilerin ayağının üzerinde son nefesini verdiğini kaydederek, ’’Ortalık sakinleşince kalkmaya çalıştım, kalkamadım. Sol ayağım dışarıda hareket ettirebiliyordum, ama sağ ayağımı çekemiyordum. Sonra döndüm baktım ayağıma, üzerine iki kişi vardı. İtfaiye ekibinden olan ağabeylerimizden ikisiydi. İkisi ayağımın üzerinde son nefeslerini veriyorlardı. Birincisi öldü, öldükten sonra çok zor bir şekilde ayağımı çektim. Sert bir şekilde ayağımı çekerken yaralandım. Sonra diğerinin de öldüğünü düşündüm. Hemen arakalarında ise bir ceset daha gördüm ama ona bakmadım. Bakmadan da, o şokla yukarıya, otoyola doğru koşmaya başladım.’’

’’Anlatılamaz şeyler gördüm’’

Yola çıktığında ise anlatmaya sözlerin yetmediği bir manzara ile karşılaştığını kaydeden Şırkat, ’’Otoyola ulaştığımda gerçekten anlatılmaz şeyler gördüm, anlatılmaz sesler duydum. İnsanların bağırmaları, sağlıkçıların, itfaiyecilerin cesetleri. Durumu anlatmaya söz yetmiyor’’ ifadelerini kullandı.

’’Kendime gelince Bekir’i gördüm’’

Otoyola çıktığında ise arkadaşlarını aramaya başlayan Şırkat ilk olarak ise kameraman Bekir Özdemir’i gördüğünü anlatarak, ’’Yola çıktığımda bilincimi kaybetmek üzereydim. Gözüm karardı, başım döndü. Olay yerinden geçen otobüslerden inenlerden su istedim. Çöktüm su içtim, kendime gelmeye başladım ayağa kalktım. Baktım Bekir arkadaşımı gördüm. Bekir’in yanına gittim. Bekir de pek önemli bir şey yoktu. Bana arkadaşları sordu. Görmediğimi söyledim. Sonra da isimleriyle bağırmaya başladık. Olay yerinde herhangi bir cevap veren olmadı. Sonra olay yerinde aramaya başladık’’ dedi.

’’Umut’u da Muhammet’i de kıyafetinden tanıdım’’

Şırkat, İHA muhabirlerinden önce Muhammet Abdulkadir’in ardından ise Umut Yakup’un cesedini bulduğunu kaydetti. Şırkat, ’’Devrilen ambulansın yanında Muhammet arkadaşımızın cesedi vardı, giysisinden, tanıdım. Onu teyit edince bu kez Umut arkadaşımızı aramaya aşağıya, ilk olduğum yere gittim. Benim üstüme düşen itfaiyecilerin arkasında bir ceset vardı. Uzaktan tanıyamadım. Sonra Umut’un ne giydiğini hatırlamaya çalıştım. Siyah tişört ve lacivert kot giydiğini hatırladım. Kıyafet aynıydı. Daha çok yanına yaklaştım, dikkatlice yüzüne baktım. Yüzünün rengi atmıştı, çok kötüydü. Dikkatlice bakınca Umut’un olduğunu anladım’’ şeklinde konuştu.

’’Bekir ısrarla Umut’u sordu’’

Umut’un cesedini görmesine rağmen ekipte bulunan Bekir Özdemir’e durumu ilk etapta söyleyemediğini anlatan tercüman Şırkat, ’’Sonra tekrar otoyola çıkmaya çalışıyordum, Bekir’i gördüm. Umut’u soran bir hareket yaptım. Yaptığım el hareketinden Umut’u görmediğimi düşündü. Yola çıktım. Tekrar Bekir yanıma geldi, "Umut nerede" dedi. O anda kendisine Umut’un vefat ettiğini söyledim. Başın sağ olsun kardeşim dedim. O da yıkıldı. Bekir’i sakinleştirmeye çalıştık’’ ifadelerine yer verdi.

’’Mesai arkadaşlarını gözleri önünde kaybettiler’’

Kendileri gibi sağlık ve itfaiye ekiplerinin de büyük bir dram yaşadığını anlatan Şırkat, ’’Otobüste sıkışan insanlar vardı. Sağlıkçılar kötü haldeydiler. İtfaiyeciler de öyleydi. Arkadaşları ile birlikte olay yerine gelen ekipler, mesai arkadaşlarını orada kaybettiler, cesetlerini gördüler’’ ifadelerini kullandı.

’’Benzerini Suriye’de yaşadım’’

Kaza anında yaşanılanların benzerini memleketi Suriye’de yaşadığını anlatan Şırkat, ’’Benzer olayları Suriye’de yaşamıştım. Sanki ortalık savaş alanı gibiydi’’ dedi.

’’Sadece yardım için durduk, haber yapma aklımızda bile geçmedi’’

Şırkat insanların yardım amacıyla yaptıkları el kol hareketlerini görünce yardım etmek amacıyla yolda durduklarını ekipte bulunan 4 kişinin de tereddüt bile etmeden kazazedeler için yardıma koştuklarını kaydetti. O anda akıllarına ’’haber yapma’’ konusunun akıllarının ucundan bile geçmediğini vurgulayan Şırkat, ’’Biz orada kenara çekmemizi isteyen insanları görünce aklımıza sadece yardım etmek gelmişti. Herhangi bir görüntü alma, haber yapma gibi bir şey aklıma bile gelmemişti. 4’ümüz de koşarak araçtan indik, o insanların yanına gittik.

’’Bizimle birlikte bir sivil daha kaldı’’

İlk kazanın hemen ardından kendileri ile birlikte kaza yerinde bir kaç sivil olduğunu, ekiplerin gelmesinin ardından ise İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver, Muhammet Abdulkadir Esen, kameraman Bekir Özdemir ve baklava almak için imalathanesine giden Mehmet Özsoy ile birlikte kendisinin kaldığını da kaydederek, ’’Bizimle birlikte birkaç sivil daha vardı. Ekipler geldikten sonra sadece bir sivil kaldı. O da bizimle birlikte sedyeye yardım etti, yaralıyı taşıdı’’ diye konuştu.