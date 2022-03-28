İğneada’daki balıkçılar paniğe kapıldı

Bulgaristan sınırına yakın Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada açıklarında denizde bulunan mayını etkisiz hale getirme çalışmalarına başlandı. Bölgede sıkı güvenlik önlemleri alınıyor.

Bu sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkiine kısa sürede Sualtı Savunma (SAS) Timleri süratle intikal etti. Bölgede yapılan arama tarama sonucunda söz konusu mayın SAS timleri tarafından emniyete alınarak etkisiz hale getirme çalışmaları başlatıldı. Kıyıdan yaklaşık 10 mil uzaklıkta deniz açıklarında bulunan mayınla ilgili vatandaşlarda bölgeden uzaklaştırılıyor. Karadeniz’in Kırklareli kıyılarında mayın bulunması sebebiyle bölgede bulunan vatandaşlar ve balıkçı camiası paniğe kapıldı.

Balıkçılar paniğe kapıldı

Mayının bulunduğunu duyan Emrah Uyanık çok korktuğunu belirterek, “Sabah saatlerinde bir balıkçı teknesi tarafından mayın bulundu. Bize haber geldi ve geri döndük. Panik olduk” dedi.

Enver Şanlı balıkçı arkadaşının mayını anons ettikten sonra hemen geri döndüklerini vurgulayarak, “Bu gün sabah saat altı gibi denize çıktık. Ağımızı attık ve aradan 15 dakika geçtikten sonra bir balıkçı arkadaşımız mayın olduğunu söyledi. Hemen sahil güvenliğe haber verildi. Daha sonra sahil güvenlik ekiplerine mevki verdik. İnsan korkuyor endişeleniyor. Burada başka mayın var mı diye” şeklinde konuştu.

Ayrıca İstanbul Boğazı girişinde bulunan eski tip bir mayının etkisiz hale getirilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında balıkçılık faaliyetlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıklaması Karadeniz’de bulunan Kırklarelili balıkçılar, İğneada’ya dönmüştü.