Iğdır’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Iğdır’da yapılan operasyonda 3 kişi uyuşturucu madde imal ve ticaretinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalara devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Iğdır Merkez Suveren köyü bölgesinde yapılan operasyonda; 95,91 gram metamfetamin, 61,65 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklanaraki Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.