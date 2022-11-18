Iğdır’da tır sebze yüklü kamyonete çarptı

Iğdır’da bir tır, sebze yüklü kamyonete yandan çarptı. Kaza sonrası sebzeler yola saçıldı.

Kaza, Iğdır Söğütlü mevkii Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tır önünde seyir eden sebze yüklü kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin yan tarafı ezilirken, sebzeler yola saçıldı. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu.