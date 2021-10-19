Iğdır’da rögar kapağı kaza yaptırdı

Iğdır’da yeni yapılan ana yola seviyesinden daha yüksek şekilde yerleştirilen rögar kapağı kazaya neden oldu.

Kaza, sabah saatlerinde Iğdır-Kars yolu Topçular Mahallesi civarında meydana geldi. Iğdır’da alt yapı için kazılan ve sonrası dökülen asfaltın üstünde yol seviyesinden daha yüksek şekilde yerleştirilen rögar kapağı kazaya neden oldu. Trafikte ilerleyen ve plakası öğrenilemeyen pick-up tarzı araç rögar kapağına vurunca kontrolden çıkarak orta refüje girdi. Kazada can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu. Kaza sonrası rögarın etrafına güvenlik şeridi çekildi.