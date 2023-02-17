Iğdır’da cinayetten hüküm giyen baba ve oğlu evin içindeki özel bölmelerde yakalandı

Iğdır’da ‘kasten öldürme’ suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan baba evindeki yatak odasına kazdığı özel bölmede, hakkında 9 yıl hapis cezası bulunan oğlu ise tavan arasındaki bölümde yakalandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehirdeki suçluların yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İl Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan Y.Ş. ile 9 yıl hapis cezası olan oğlu H.Ş.’yi yakalamak için operasyon düzenledi. Merkeze bağlı Özdemir köyünde yapılan aramada, baba Y.Ş., evinin yatak odasının zemine kazdığı tek kişilik bölmede, oğlu H.Ş. ise evinin tavan arasındaki bölümde yakalandı. Gözaltına alınan baba ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.