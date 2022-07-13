banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Balıkçıların dostu caretta carettalar döndü, bu kez kat kat fazla
Balıkçıların dostu caretta carettalar döndü, bu kez kat kat fazla
Saniyede 140 litre su tüketiliyor
Saniyede 140 litre su tüketiliyor
AB, 13,8 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu
AB, 13,8 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu
Fenerbahçe 4.transferini açıkladı!
Fenerbahçe 4.transferini açıkladı!

Iğdır’da çekiciden ayrılan dorse korkuttu

Iğdır’da kavşağı dönen tırın dorsesinin çekiciden ayrılması sonucu korku dolu anlar yaşandı.

Asayiş 13.07.2022, 10:33 13.07.2022, 10:50
Iğdır’da çekiciden ayrılan dorse korkuttu

Iğdır’da kavşağı dönen tırın dorsesinin çekiciden ayrılması sonucu korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Aralık ilçesinden Ağrı Doğubayazıt istikametine seyir halinde olan 50 ACC 588 plakalı tır, Konaklı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan kavşağından dönerken, dorsesi çekiciden ayrıldı. İsmi öğrenilemeyen tır şoförünün durumu çabuk fark etmesi ile büyük bir faciadan dönüldü. Durumu fark eden şoför hemen durarak yardım istedi. Bir kısmı çekici üzerinde kalan dorse, kepçe yardımı ile tekrar yerine takıldı. Olay sonrasında tır, zarar gören yerlerinin tamiri için sanayiye götürüldü.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu