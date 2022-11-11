Iğdır’da büyükbaş hayvan hırsızlığından 3 kişi tutuklandı

Iğdır’da 2 ay önce meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığı olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Suveren köyü Gevro Mezrası’nda 28 Ağustos’ta G.D. isimli şahsa ait çiftlikten 13 büyükbaş hayvan çalındı. Hayvan sahipleri durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan tüm aramalara rağmen hayvanlar bulunamadı. Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 ay süren takip sonucunda 6 kişinin adresinde arama yapıldı. Çalınan hayvanlardan biri H.A. isimli şüphelinin ahırında bulunarak sahibine teslim edildi. Büyükbaş hayvan hırsızlığı suçundan gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kayıp 12 büyükbaş hayvanın bulunması için çalışmalar devam ediyor.