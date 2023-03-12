Iğdır’da bir binanın 4. katında çıkan yangına su bidonu ile müdahale

Iğdır’da bir binanın 4. katında çıkan yangın çatıya da sıçrarken, paniğe neden oldu. Bir vatandaşın yangına su bidonu ile müdahalesi ise görenleri şaşırttı.

Yangın, Iğdır merkez Söğütlü Mahallesi 543. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle binanın 4. katındaki mutfak kısmında başlayan yangın, bir anda büyüdü. 4. katta çıkan yangın, daha sonra binanın çatı kısmına da sıçradı. O esnada evde yatan ev sahibi kendini hemen dışarı atarken, vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekibi de sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, binada maddi hasar oluştu. Yanan binanın yan tarafındaki binaya çıkarak yangına su bidonu ile müdahale etmeye çalışan bir vatandaş ise görenleri şaşırttı.