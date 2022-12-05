Iğdır’da artan hırsızlık vakaları vatandaşları canından bezdirdi

Iğdır’da son bir ay içerisinde artan hırsızlık vakaları vatandaşı canından bezdirdi, vatandaşlar çözüm bekliyor.

Son zamanlarda hırsızlık olaylarının arttığı Iğdır’da hırsızlar evin önündeki ayakkabılara bile göz dikti. Iğdır Karaağaç Mahallesinde bahçenin içerisindeki eski evinde kızının bisikleti çalınan Saime Arga, evlerinde bile oturmaktan korktuklarını belirterek, “Gece saat 11 ile 12 sıralarında ben karşı tarafta evde oturuyordum. Geldim baktım evin kapısı biraz açık içeri girer girmez şüphelendim. Evi bir kontrol ettim baktım eşyaların hepsini dağıtmışlar kızımın bisikleti içerideydi onu çalmışlardı. Polisler geldiler sağ olsunlar görevlerini yaptılar. Mahalleden arkadaşların sayesinde, ipuçları sayesinde bisikletimi arayıp bulduk. Vallahi biz hırsızlardan çok şikayetçiyiz, çok sıkıntı yaşıyoruz. Komşularımızın ayakkabılarını bile çalmışlar eve gidip ne varsa çalışmışlar millet çok sıkıntı yaşıyor” dedi.

Saime Arga’nın oğlu Engin Arga ise mahalledeki kanal etrafında olan demir tellerin hırsızlar tarafından çalındığını söyleyerek, hırsızların çocukların kanala düşme tehlikesini bile görmezden geldiklerini söyledi. Arga, “Geçen bisikleti çalınan kadın benim annemdir. Vallahi biz gerçekten hırsızlık konusunda çok sıkıntılar yaşıyoruz. Bu barajın etrafında demirler falan var onların hepsini söküp götürmüşler. Bizim bisikleti götürüp boyayıp ikinci bir hale getirmişler. Bisikleti tanıyamadım ayakkabımızı neredeyse zor zor kapımızın önünde alıyorlar. Polislere sürüyoruz polisler hırsızları yakalıyor. Sonra hepsi tekrar serbest bırakılıyor. Tekrar bildiğimiz hırsızlar aynı mahallede dolanıyorlar aynı şekilde gelip hırsızlık yapıyorlar” dedi.

Hırsızların özellikle motor ve bisiklet çaldıkları çaldıkları malzemeleri de boyadıktan sonra yeniden satışa çıkardığı belirtildi.