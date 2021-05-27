banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker savcılığa, 'Hakkımda kırmızı bülten var mı?' diye sormuş!
Sedat Peker savcılığa, 'Hakkımda kırmızı bülten var mı?' diye sormuş!
Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar?
Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar?
Engellilerin aşılanması başlıyor
Engellilerin aşılanması başlıyor
Bahar Candan, sadece Sedat Peker'i takibe aldı
Bahar Candan, sadece Sedat Peker'i takibe aldı

Iğdır’da apartmanın bodrum katında kadın cesedi bulundu

Iğdır’da 6 katlı bir binanın bodrum katında bir kısmı çürümüş kadın cesedi bulundu.

Asayiş 27.05.2021, 17:25
Iğdır’da apartmanın bodrum katında kadın cesedi bulundu

Iğdır’da 6 katlı bir binanın bodrum katında bir kısmı çürümüş kadın cesedi bulundu.

Olay, Iğdır Topçular Mahallesi’nde bulunan 6 katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Binanın bodrum katında özel yapılmış bir bölmenin içinde sandık olduğunu fark eden apartman sakinleri olayı polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri yapılan incelemede sandığın içinde bir kadın cesedi buldu. Olay yerine gelen savcı konuya ilişkin soruşturma başlatırken, kimliği belirlenemeyen kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesine götürüldü.
Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu