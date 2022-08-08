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Iğdır’da 362 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi

Iğdır’da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 362 Afgan göçmen, sınır dışı edilerek uçakla ülkelerine gönderildi.

Asayiş 08.08.2022, 16:07
Iğdır’da 362 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi

Iğdır’da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 362 Afgan göçmen, sınır dışı edilerek uçakla ülkelerine gönderildi.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde güvenlik güçleri tarafından yakalanan ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezinde toplanan Afgan göçmenler Afganistan Ariana Havayolları’na ait uçaklarla ülkelerine gönderildi. Göçmenler sabah saatlerinde otobüsler ile Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanına getirildi. Göçmenler önce güvenlikten geçirildi daha sonra sıra halinde uçağa bindirildi. Sabah bir uçak kalkarken öğleden sonra da bir uçak daha kalktı. Toplam iki uçakla 362 Afgan göçmen daha ülkelerine gönderilmiş oldu.

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