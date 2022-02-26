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Iğdır’da 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi
Iğdır’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi.
Asayiş 26.02.2022, 11:12
Iğdır’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ekipleri Doğubayazıt – Iğdır D975 karayolu bölgesinde bulunan alanda arama başlattı. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle didik didik aranan kayaların arasına gizlenmiş vaziyette 2 kilo 648 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Olay ile ilgili tespit edilen şüphelilerin yakalanması için işlemler devam ediyor.