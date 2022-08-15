Iğdır ve Ağrı’dan 136 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi

Iğdır ve Ağrı’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 136 göçmen ülkelerine gönderildi.

Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine devam ediliyor. Iğdır gönderme merkezinde 111 kişi Ağrı’dan ise getirilen 25 kişi ile birlikte toplam 136 göçmen ülkelerine charter seferiyle gönderildi. Göçmenler otobüslere bindirilerek Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelleri koordinesinde ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sağlık kontrollerinin ardından Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’na getirildi. Buradaki pasaport ve güvenlik işlemleri tamamlanan kafile, düzenlenen charter seferleriyle Kabil’e gönderildi. Böylelikle Iğdır’dan bu yıl gönderilen yabancı sayısı 3 bin 914 kişiye ulaştı. Ocak ayından bu yana Türkiye genelinde 38 bin 930 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı. Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 27 ocak tarihinden bugüne kadar Afganistan’a düzenlenen 159 charter seferi kapsamında 28 bin 982 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı. Bu yıl sınır dışı edilen Afgan uyruklu yabancı sayısı 38 bin 931’a yükselirken, bu yıl yurt geneli sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısı ise 63 bin 434 olarak kayıtlara geçti.